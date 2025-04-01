На геологоразведку 26 объектов в Якутии выделят более 18 млрд рублей

В 2025—2027 годах в Якутии на геологоразведочные работы направят 18,4 млрд руб. Об этом было объявлено по итогам встречи главы республики Айсена Николаева с руководителем федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым на Международном арктическом форуме. Работы будут проводится в рамках второго этап проекта «Геология: возрождение легенды».

Работы запланированы на 26 объектах: 11 объектов будет исследовано по твердым полезным ископаемым, 10 — по углеводородному сырью, еще пять геологоразведочных работ запланировано на региональных объектах. Отмечается, что в соответствии с предложением Айсена Николаева, которое поддержано Владимиром Путиным, ранее был подготовлен и согласован перечень из 112 объектов геологоразведочных работ на общую сумму 142 млрд руб. для реализации в ближайшие 10 лет.

Также стороны обсудили ускоренный ввод Томторского месторождения редкоземельных металлов, совершенствование нормативной базы для палеонтологических коллекционных материалов, а также инструменты стимулирования оловянных месторождений.

Николай Борисов, Якутск