Генерал Бурдинский: призывники не будут привлекаться к участию в СВО

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что большинство звонков на горячую линию управления были вызваны обеспокоенностью родных за судьбу призывников в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

«Но, повторюсь, призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут»,— сказал господин Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (.pdf). Он отметил, что во время осеннего призыва, который проводился с 1 октября и до 31 декабря 2024 года, не утихало информационное воздействие, направленное «на создание в обществе панических настроений».

«На интернет-порталах распространялись многочисленные сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании и связанные с возможной отправкой призывников в зону специальной военной операции. Но, невзирая на многочисленные попытки сорвать осенний призыв, этого не произошло. Молодые люди стремились и стремятся выполнить конституционный долг по защите Отечества»,— сказал Евгений Бурдинский.

«Убежден, и этой весной происки создателей фейков не увенчаются успехом. Призывники и их родители провокациям не поддадутся»,— добавил он. Весенний призыв начался с 1 апреля и продлится по 15 июля. В вооруженные силы будут направлены 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. В аналогичный период 2024 года на службу было призвано 150 тыс. человек. По словам господина Бурдинского, увеличение числа призывников связано не с СВО, а с общим расширением штатной численности ВС РФ.