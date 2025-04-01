Генерал Бурдинский: увеличение численности весеннего призыва не связано с СВО

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что во время весеннего призыва в ряды вооруженных сил будут направлены 160 тыс. человек. Это несколько больше, чем в аналогичный период 2024 года, отметил он. Тогда на службу были призваны 150 тыс. человек.

«Хочу сразу же успокоить призывников и их родителей — такое увеличение никак не связано с проведением специальной военной операции, а обусловлено общим увеличением штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации»,— сказал господин Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (.pdf).

31 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Отправка призывников в войска, как сообщил Евгений Бурдинский, начнется с 10 апреля. Весенний призыв, отметил он, не будет проводиться в Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в отдельных районах Крайнего Севера из-за климатических особенностей.