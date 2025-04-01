Оппозиция Грузии призвала создать платформу для проевропейских партий страны

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста в Тбилиси призвала создать платформу для проевропейских партий страны. Госпожа Зурабишвили заявила, что не признает итоги последних парламентских и президентских выборов, из-за чего остается на президентской должности.

«Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести»,— сказала Саломе Зурабишвили (цитата по «РИА Новости»).

Митинг под лозунгом «Настает народная весна» прошел у здания парламента и был приурочен к годовщине референдума 1991 года о независимости страны. Протестующие требовали провести новые парламентские выборы и освободить задержанных участников прошлых акций протеста.

В ноябре 2024 года по итогам выборов в парламент правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов (53,93%). В том же месяце после решения «Грузинской мечты» отложить обсуждение вступления в ЕС в стране начались протесты.

В декабре в Грузии состоялись выборы президента. Нового главу избирали 300 парламентариев, 211 из них — делегаты «Грузинской мечты». Единственным кандидатом на пост президента был бывший футболист Михаил Кавелашвили, которого выдвинула «Грузинская мечта».

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия проверяет ЕС на прочность».