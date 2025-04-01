Air Serbia возобновила регулярные рейсы между Сочи и Белградом

Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярное авиасообщение между Сочи и Белградом. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на самолетах Airbus A319, рассчитанных на 144 пассажира. Рейсы из Сочи в Белград будут вылетать по понедельникам в 18:10, а по пятницам в 14:35 по местному времени. Длительность перелета составит 2 часа 50 минут. Обратные рейсы из Белграда в Сочи запланированы по понедельникам в 17:20 и по пятницам в 13:45 по местному времени с продолжительностью полета 2 часа 30 минут.

В день возобновления рейсов сотрудники аэропорта поздравили первую зарегистрировавшуюся пассажирку на рейс в Белград и вручили ей памятные сувениры. Остальные пассажиры также получили сладкие сувениры с символикой воздушной гавани, а экипаж рейса из Белграда — сувенирные пряники.

Ранее Air Serbia выполняла регулярные рейсы между Белградом и Сочи с июня 2022 года по январь 2025 года. За этот период было совершено 345 рейсов и перевезено более 80 тыс. пассажиров.

Пассажиры рейсов Сочи-Белград могут воспользоваться стыковками в сербской столице для полетов по другим направлениям Air Serbia. Билеты доступны на сайте авиаперевозчика и на порталах онлайн-агентств.

Мария Удовик