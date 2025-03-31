При ремонте рудника в Березниках погибли два сотрудника «Уралкалия»

Двое рабочих погибли во время ремонта в руднике БКПРУ-4 «Уралкалия» в городе Березники Пермского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел в 18:18 по местному времени (20:18 мск). Что именно случилось, в пресс-службе не сообщили. Для расследования несчастного случая создана комиссия.

Управление Следственного комитета по Пермскому краю сообщило, что погибли крепильщики 1963 и 2001 годов рождения. Проводится прокурорская проверка. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.