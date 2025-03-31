Мэрию испортил квартирный вопрос

Администрации Уфы не удалось отсудить 10,2 млн руб. у регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан». В эту сумму мэрия оценила убыток от неисполнения ответчиком условий договора от июня 2008 года. Согласно документу, «Луч» обязался в течение двух месяцев с момента ввода в эксплуатацию жилого дома на перекрестке улиц Пархоменко и Кирова передать в собственность мэрии трехкомнатную квартиру общей площадью 90,6 кв. м с чистовой отделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом доме ответчик должен был предоставить квартиру мэрии Уфы

Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ В этом доме ответчик должен был предоставить квартиру мэрии Уфы

Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа» , десятиэтажку, прозванную среди уфимцев «Домом смерти» из-за нескольких смертей на его стройплощадке, начали возводить в 2009 году. Первым застройщиком был «Луч». Квартиры реализовывались по схеме участия в жилищно-строительном кооперативе «Дуслык-строй». Около 100 пайщиков вложили в строительство около 307 млн руб. Сдача объекта планировалась в 2010 году, однако неоднократно переносилась. В 2016 году стройка была заморожена. Два года спустя бывшие руководители «Дуслык-строя» Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов, а также директор «Энерготехсервиса» (заказчик строительства) Андрей Чеботарев были приговорены к четырем годам лишения свободы за хищение средств членов ЖСК.

В 2023 году к реализации проекта многоэтажки приступил специализированный застройщик «Арт-сити», получивший в качестве компенсации четыре земельных участка в Уфе.

В мае прошлого года дом был введен в эксплуатацию.

Оценивая величину убытков, администрация приняла во внимание приказ Министерства строительства и архитектуры Башкирии от 12 июля 2024 года, согласно которому стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в республике была утверждена в размере 113,2 тыс. руб.

Представитель ЖСК «Дуслык-строй», который участвовал в судебном процессе в качестве третьего лица, занял сторону мэрии. Он пояснил суду, что кооператив «осуществил полное финансирование строительства», а «Луч» «допустил хищение денежных средств и нецелевое их использование».

Представитель «Луча» в суде просил отказать в иске. Как пояснил юрист, во-первых, администрация пропустила срок исковой давности, который истек летом 2022 года: тремя годами ранее она отказалацентру инвалидов в продлении разрешения на строительство дома. Заявление о взыскании убытков было подано в октябре 2024 года. Кроме того, решением Кировского райсуда Уфы от 28 ноября 2017 года «Дуслык-строю» перешло право собственности на объект незавершенного строительства, а год спустя — право аренды земельного участка под домом. Именно ЖСК, который привлекал средства пайщиков, настаивал представитель «Луча», является «единственным выгодоприобретателем от строительства и ввода объекта». У кооператива, добавил он, ссылаясь на предыдущие судебные разбирательства, имелись нереализованные квартиры, которые он мог предать в муниципальную собственность.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд сослался на пропуск администрацией срока исковой давности. По его мнению, давность следует исчислять с января 2019 года, когда мэрия отказала «Лучу» в продлении срока действия разрешения на строительство дома.

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«Пропуск исковой давности является безусловным основанием для отказа в иске. Полагаю, что суд обоснованно применил положения закона об исковой давности, в связи с чем шансы на отмену решения минимальны. Однако простота положений об исковой давности обманчива, что подтверждается поворотной судебной практикой, ввиду чего довод о продолжающемся характере обязательств ответчика может внести свои корректировки в случае будущего обжалования»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов