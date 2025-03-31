На Кубани суд взыскал 2,4 млн рублей с «Водоканала» за гибель сотрудника

Прокуратура Гулькевичского района добилась компенсации морального вреда для семьи работника, погибшего на производстве муниципального предприятия «Водоканал» в октябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудник организации погиб из-за несоблюдения норм охраны труда и техники безопасности. Как установлено в ходе проверки, после инцидента руководство компании изначально создавало видимость поддержки семьи погибшего, но затем стало отрицать ответственность предприятия.

В 2024 году суд признал двух должностных лиц «Водоканала» виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Им назначено условное лишение свободы с запретом занимать руководящие должности.

После вынесения приговора прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда. Требования надзорного органа были удовлетворены. Суд постановил выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере 2,4 млн руб. На имущество ответчика наложены обеспечительные меры.

Анна Гречко