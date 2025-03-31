Экс-начальник главка Минобороны отрицает взятку от руководства пермского завода

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации Александра Оглоблина, сообщает «Ъ». Офицер обвиняется в получении взятки в размере 12 млн руб. от представителей пермского телефонного завода «Телта». Эти деньги, как считает следствие, предназначались генерал-майору «за общее покровительство при исполнении контракта на поставку военным устройств связи на сумму более 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сам господин Оглоблин не отрицает факт получения денег, но не согласен с квалификацией своих действий. Свою позицию он раскроет в ходе судебного процесса. Ре исключено, что Александр Оглоблин предложит суду квалифицировать свои действия как мошенничество в особо крупном размере.