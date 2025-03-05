Зараженные апельсины из Египта разрешили к реализации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге партию апельсинов из Египта, в которых обнаружили карантинный объект — красную померанцевую щитовку, разрешили к реализации, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По данным ведомства, вредитель был выявлен 28 февраля в ходе досмотра партии апельсинов общим весом 10 т. Наличие щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».

Поскольку основным путем распространения щитовки является посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации.

Ранее партию томатов весом 18 т из Казахстана не допустили к ввозу в Свердловскую область из-за выявления вируса. По решению собственника зараженная партия томатов была уничтожена.

Полина Щуцкая