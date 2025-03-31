Сильный туман помешал посадке 12 самолетов в аэропорту Сочи

Сильный туман, установившийся вечером 31 марта, помешал 12 пассажирским лайнерам совершить посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По данным на 19:20 по мск, семь рейсов перенаправили в Минеральные Воды, три — в Грозный, по одному — в Астрахань и Махачкалу.

«Будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах»,— пояснили в пресс-службе аэропорта Сочи.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажиров призывают отнестись с пониманием к возможным изменениям в расписании и уточнять информацию до прибытия в терминал. На время внештатной ситуации все службы воздушной гавани переведены на усиленный режим работы с привлечением дополнительного персонала.

По прогнозам синоптиков, плохая видимость в районе аэропорта сохранится до конца суток 31 марта.

Анна Гречко