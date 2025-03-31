Вероятный строитель платных переездов в Петербурге сменил собственника

Компания «Платная дорога Северной столицы» (ПДСС) во второй раз поменяла учредителя. Эта компания продолжительное время ведет переговоры с городом о концессионном проекте по строительству переездов через железнодорожные пути, сообщает «Фонтанка».

По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли в конце марта. Раньше компанией полностью выдело ООО «Русдор-Финанс». Теперь 10% уставного капитала принадлежит московскому ООО «Эксплет», которое было зарегистрировано в 2014 году. Собственниками столичной организации выступали поочередно Георгий Хандамиров и Джамал Маханов. Эти же имена встречаются в списке руководящих должностей компаний, созданных Росавтодором.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в РЖД внесут изменения в документацию по участку ВСМ до границы Ленобласти. Срок подготовки документации по планировке участка определен до 25 июня 2025 года.

Кирилл Бевзюк