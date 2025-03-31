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В березниковской шахте погибли двое крепильщиков

В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании «Уралкалий-Ремонт»., сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Уралкалий. БКПРУ-4

Уралкалий. БКПРУ-4

Уралкалий. БКПРУ-4

В ПАО «Уралкалий», которому принадлежит рудник, уточнили, что трагедия произошла в 18 часов 18 минут. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

Дмитрий Махонин и «Уралкалий» выразили соболезнования семьям погибших сотрудников.

По информации инспекции труда, погибшие работали в ООО «Уралкалий-Ремонт» на должности крепильщиков. Один из погибших был 1963 года рождения, другой – 2001 года рождения.