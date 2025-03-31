Eurus ищет таланты
Cтартовала вторая премия Eurus Emerging Talents Award. Финалист в качестве приза получит финансирование своего проекта на сумму до 5 тыс долларов и менторство ведущих мировых ювелирных художников — резидентов галереи Eurus. В конкурсе могут принять участие дизайнеры и художники из любой страны мира, как имеющие опыт в ювелирном дизайне, так и только начинающие свой путь. Но непременно независимые, т. е. не имеющие обязательств перед какой-либо ювелирной компанией или брендом. Тема этого года — «Ностальгия». Именно этот сюжет, ставший в последнее время заметной тенденцией, предложили для творческого испытания основатели Eurus Gallery Анна Минакова и Захар Борисенко вместе с заместителем директора Геммологического института Таиланда господином Ситтичаем Паринйянусорном. По его словам, «винтажные украшения пользуются все большей популярностью на аукционах, а украшения эпохи ар-деко становятся важнейшим вдохновением для современного творчества».
Заявки принимаются до 27 июня на сайте Eurus Gallery, там же можно найти и требования к участникам, главное из которых в том, что работа должна быть абсолютно новой, ранее нигде не публиковавшейся. Победитель будет объявлен в октябре 2025 года в рамках специального мероприятия в Бангкоке. В прошлом году обладателем главного приза стал Тарас Юм с проектом «Cyber Zombie 001». Поощрительными призами были отмечены работы Мирона Беликова, Дениса Барановского и Мунприта Верди.