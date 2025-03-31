Eurus ищет таланты

Cтартовала вторая премия Eurus Emerging Talents Award. Финалист в качестве приза получит финансирование своего проекта на сумму до 5 тыс долларов и менторство ведущих мировых ювелирных художников — резидентов галереи Eurus. В конкурсе могут принять участие дизайнеры и художники из любой страны мира, как имеющие опыт в ювелирном дизайне, так и только начинающие свой путь. Но непременно независимые, т. е. не имеющие обязательств перед какой-либо ювелирной компанией или брендом. Тема этого года — «Ностальгия». Именно этот сюжет, ставший в последнее время заметной тенденцией, предложили для творческого испытания основатели Eurus Gallery Анна Минакова и Захар Борисенко вместе с заместителем директора Геммологического института Таиланда господином Ситтичаем Паринйянусорном. По его словам, «винтажные украшения пользуются все большей популярностью на аукционах, а украшения эпохи ар-деко становятся важнейшим вдохновением для современного творчества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Следующая фотография 1 / 4 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024 Проект Тараса Юма для Eurus Awards 2024

Заявки принимаются до 27 июня на сайте Eurus Gallery, там же можно найти и требования к участникам, главное из которых в том, что работа должна быть абсолютно новой, ранее нигде не публиковавшейся. Победитель будет объявлен в октябре 2025 года в рамках специального мероприятия в Бангкоке. В прошлом году обладателем главного приза стал Тарас Юм с проектом «Cyber Zombie 001». Поощрительными призами были отмечены работы Мирона Беликова, Дениса Барановского и Мунприта Верди.