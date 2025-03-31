Утвержден проект планировки участка метро до станции «Проспект Маршала Жукова»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки с проектом межевания территории для участка Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова». Вопрос обсудили на совещании с губернатором Александром Бегловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы»

Ход подготовки документации для этого участка подземки 29 марта глава города затронул во время встречи с советником президента РФ, специальным представителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. К тому же глава государства Владимир Путин поддержал проект продления Кировско-Выборгской линии метро.

После его реализации протяженность участка от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект Маршала Жукова» составит почти 3,5 км. Появление новых станций новый транспортный каркас на юго-западе Петербурга, где ведется активное жилищное строительство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый технический состав прошел по тоннелю новой «коричневой» ветки метро.

Татьяна Титаева