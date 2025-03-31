Премьер Франции Байру обеспокоен приговором Марин Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил обеспокоенность из-за приговора, вынесенного лидеру крайне правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен. Об этом пишет газета Le Parisien.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Франсуа Байру был встревожен решением, вынесенным по отношению к Марин Ле Пен»,— цитирует Le Parisien окружение премьер-министра. При этом подробнее комментировать ситуацию господин Байру не намерен.

Сегодня, 31 марта, суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2004 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также Ле Пен запрещено занимать выборные должности в течение пяти лет с немедленным вступлением этой меры в силу. Это значит, что она не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».