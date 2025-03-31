Банкротство МУП «Благоустройство Кировского района» Ростова продлили на полгода

Арбитражный суд Ростовской области без проведения судебного заседания определил продлить на шесть месяцев — до 17 сентября 2025 года — срок конкурсного производства в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Благоустройство Кировского района» Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в материалах судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Процедура наблюдения была введена в отношении МУП «Благоустройство Кировского района» Ростова-на-Дону 18 апреля 2018 года по заявлению индивидуального предпринимателя Валерия Гончарова, предъявившего муниципальному предприятию долг в размере 4,1 млн руб. 18 октября 2019 года в отношении должника ввели процедуру внешнего управления. Как следует из документов суда, на тот момент балансовая стоимость активов МУП составляла 140 млн руб., что превышало размер требований кредиторов, включенных в реестр (62,7 млн руб.). Должником были предприняты меры по восстановлению платежеспособности.

«Суд считает, что введение процедуры внешнего управления сохранит производственную деятельность должника, даст возможность стабилизировать финансовое состояние предприятия, принять конкретные меры экономико-правового характера, и как следствие, восстановить платежеспособность должника и погасить имеющуюся задолженность»,— говорилось в определении областного арбитража.

Однако в марте 2020 года той же инстанцией было принято решение признать муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство Кировского района» Ростова-на-Дону несостоятельным и открыть в отношении него конкурсное производство, которое длится уже пять лет.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Благоустройство Кировского района» Ростова-на-Дону зарегистрировано в донской столице в 2009 году. Учредителем является администрация Кировского района Ростова-на-Дону. Уставный капитал МУП — 200 тыс. руб. Основным видом деятельности является чистка и уборка. По состоянию на 2022 год (последние опубликованные данные) чистый убыток предприятия составлял 29,5 млн руб., а кредиторская задолженность — 99 млн руб.

Дмитрий Михеенко