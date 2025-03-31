На Кубани установили свыше тысячи памятных знаков участникам СВО

В Краснодарском крае установили более 1 тыс. мемориальных объектов в память о погибших участниках специальной военной операции (СВО). Об этом заявил вице-губернатор Александр Власов на совещании с представителями администрации и родственниками погибших военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в регионе функционирует свыше 1,5 тыс. экспозиций в школах, кадетских корпусах и учреждениях культуры. «Важно, чтобы главы муниципалитетов регулярно встречались с семьями участников СВО, оказывали всю необходимую помощь, в том числе в увековечении памяти»,— отметил господин Власов.

В Новотитаровском поселении планируется установка монумента после завершения спецоперации. Концепцию памятника разработают совместно с семьями погибших, о чем сообщила представитель инициативной группы Анастасия Ваулина. В районе уже названы улицы в честь павших бойцов, открыты парты Героев, музейные экспозиции и мемориальные доски.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» организует круглые столы по вопросам увековечения памяти в городах и районах края. На рассмотрении губернатора Вениамина Кондратьева находятся обращения военнослужащих и их семей по вопросам социальных выплат, выделения земельных участков и решения бытовых проблем.