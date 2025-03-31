В Черноземье 1 апреля будет облачно и дождливо, от +6°С до +17°С

Во вторник, 1 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +6°С до +17°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью температура составит до +9°C. Днем ожидается до +14°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность, без осадков, до +9°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +14°C.

В Курске в течение суток ожидается облачность и дожди. Ночью температура составит до +8°C. Днем — до +13°C.

В Липецке также в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью — до +6°C. Днем — до +15°C.

В Орле в течение суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью — до +6°C. Днем температура поднимется до +12°C.

В Тамбове ночью ожидается облачность, без осадков, до +8°C. Днем пойдет дождь, а воздух прогреется до +17°C.

Егор Якимов