Продавцы черной икры из Петербурга получили 5 лет условно

Три злоумышленника из Санкт-Петербурга занимались добычей, хранением и распространением черной икры, постановил суд. За незаконную деятельность они получили по пять лет условно, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Икру добывали кустарным способом из осетровых пород, занесенных в Красную книгу. Подсудимые покупали деликатес, полученный таким путем, для дальнейшей перепродажи в рознице. Злоумышленники не позднее 24 июля 2024 года приобрели 500 грамм черной икры и хранили в магазине на проспекте Непокоренных.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по статье 259.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Суд назначил каждому виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, следственный отдел по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершил расследование дела о незаконной продаже черный икры. Факт незаконной торговли правоохранители зафиксировали 25 января 2024 года.

Кирилл Бевзюк