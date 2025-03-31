В программе «Герои Прикамья» примет участие 501 участник боевых действий

В регионе завершился прием заявок для участия в региональной программе «Герои Прикамья». Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, заявки направили 501 участник специальной военной операции. С 31 марта они начнут проходить онлайн-тестирование, которое поможет оценить их управленческий потенциал и профессиональные качества. На его выполнение дается 72 часа. Для участников боевых действий предусмотрены особые условия, последующие этапы отбора они смогут пройти после возвращения с фронта.

Целями программы заявлены подготовка руководителей из участников СВО для последующей работы в органах власти и системе МСУ, а также обучение участников современным методам и технологиям управления. После прохождения тестирования эксперты сформируют списки участников для индивидуальных собеседований, которые пройдут с 14 апреля по 11 мая.