«Уфимское ожерелье» отметили дипломом конкурса среди городов СНГ и ЕАЭС

Проект «Уфимское ожерелье» получил диплом Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС в категории «Город, где хочется жить», написал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

«Уфимское ожерелье» — пеший маршрут по Уфимскому полуострову протяженностью 117 км, состоящий из восьми основных маршрутов, расположенных в шести районах Уфы. По маршруту оборудованы смотровые площадки, установлены скамейки, деревянные фигуры сказочных персонажей, знаки навигации, стенды с познавательной информацией.

В 2023 году Уфа была удостоена диплома смотра-конкурса за внедрение автоматизированной информационной системы «Рубин: Сопровождение исходно-разрешительной документации».

Олег Вахитов