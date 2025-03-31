В Сочи спасатели эвакуировали туристов с детьми из подтопленного лагеря

Спасатели эвакуировали 19 туристов, включая десять несовершеннолетних, из подтопленного палаточного лагеря в горах Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Кубань-Спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Кубань спас Фото: Telegram-канал Кубань спас

Сигнал о происшествии поступил от руководителя туристической группы 31 марта. После обильных осадков вода затопила территорию лагеря. Сотрудники Адлерского отряда оперативно прибыли на место и вывезли в безопасную зону всех туристов.

В «Кубань-Спас» также уточнили, что никому из эвакуированных туристов медицинская помощь не потребовалась.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, штормовое предупреждение в горной части Сочи продлили до вечера 2 апреля 2025 года. На высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин.

Анна Гречко