Захарова пообещала «жесткий ответ» на решение властей Молдавии выслать дипломатов

Россия даст «жесткий ответ» на решение МИД Молдавии выслать трех российских дипломатов из Кишинева. Об этом сегодня, 31 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение молдавских властей «частью антироссийского курса официального Кишинева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны»,— говорится в комментарии, размещенном на официальном портале МИД России.

Дипломат отметила, что посольство РФ в Молдавии «действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдова».

Ранее сегодня, 31 марта, МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата и распорядился выслать их из страны. Российских сотрудников обвинили в действиях, «противоречащих статусу дипломата». Среди дипломатов, объявленных персонами нон грата, оказался и сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

Ранее 31 марта телеканал Moldova 1 сообщал, что глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил посольство РФ в Молдавии в содействии депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому при сокрытии от правосудия. По словам представителя спецслужбы, депутата на машине с дипломатическими номерами доставили в Приднестровье за день до оглашения приговора. В посольстве России в Кишиневе назвали эти заявления «голословными и неприемлемыми».

Александр Нестеровский — один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которая с апреля 2024 года входит в коалицию «Победа». Сторонники коалиции выступают за сотрудничество и развитие связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Александра Нестеровского депутатской неприкосновенности, а суд Кишинева вынес решение о его аресте. В партии «Возрождение» расценили решение как попытку «выбить» Александра Нестеровского из предвыборной гонки на местных выборах. В марте суд Кишинева приговорил депутата к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в коррупции и принятии средств для финансирования политической партии от организованной преступной группы.

Подробнее о блоке «Победа» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая