На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Днем 31 марта на побережье Анапы волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Загрязнение выявила муниципальная команда Выселковского района во время утреннего мониторинга пляжной зоны, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«По результатам ежедневного утреннего мониторинга новые выбросы зафиксировала муниципальная команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе»,— говорится в официальном сообщении.

Сотрудники муниципалитета уже приступили к работам по устранению последствий загрязнения на участке побережья.

Загрязнение побережья Краснодарского края нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу фиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко