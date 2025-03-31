Более 60% номеров в отелях Сочи забронировано на летний сезон

На летний сезон 2025 года в отелях Сочи забронировано уже более 60% номеров. Гостей курорта готовятся принять порядка 2,4 тыс. средств размещения, сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр также добавил, что к началу июня в городе откроют 180 пляжей, из которых десять являются новыми. Все объекты в зонах отдыха проверяются на соответствие нормам экологии и безопасности.

Сочи остается одним из наиболее востребованных российских курортов. В 2024 году его посетило рекордное число туристов — 8 млн человек. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году турпоток в Сочи достигнет 10 млн отдыхающих ежегодно.

Анна Гречко