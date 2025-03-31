С 9 апреля в Краснодаре запускается каршеринг «Ситидрайв»

Каршеринг «Ситидрайв» начнет свою работу в Краснодаре с 9 апреля. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса. Столица Кубани станет седьмым городом присутствия компании. Ранее в ЮФО сервис был доступен только в Сочи, недавно был анонсирован запуск каршеринга в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В компании сообщили, что на старте запуска в Краснодаре будет доступно более 300 автомобилей (Chery Tiggo 7 Pro, Skoda Rapid, Haval Jolion Elite, Kia Rio и Nissan Qashqai). Пользоваться каршерингом можно будет до 250 км от границ города, а в рамках пакетных тарифов — до 2 тыс. км. «Ситидрайв» возьмет на себя оплату городских парковок, топлива, техобслуживание и ремонт авто. К регистрации в сервисе допускаются водители от 18 лет, без необходимости стажа вождения.

Запуск каршеринга в Ростове-на-Дону планируется 2 апреля. В настоящее время «Ситидрайв» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Автопарк компании насчитывает более 19 тыс. автомобилей. Машины «Ситидрайва» доступны для поминутной аренды, фиксированного тарифа, абонементов, пакетных предложении от двух часов и семи дней. Кроме того, сервис предоставляет услуги долгосрочной аренды авто.

На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок. «Ситидрайв» является частью экосистемы Сбера.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в марте 2022 года из Краснодара ушел сервис каршеринг «Делимобиль». Причиной стали коронавирусные ограничения, которые не позволяли на территории региона осуществлять краткосрочную аренду автомобиля. С 1 мая в Краснодарском крае ослабили антиковидные ограничения, и сервисы каршеринга смогли вернуться к полноценной работе. В частности, «Ситидрайв» и BelkaCar возобновили работу поминутных тарифов в Краснодарском крае.

Дмитрий Михеенко