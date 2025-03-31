«Для Трампа наступает момент истины»

Москва выражает надежду на продолжение сотрудничества с администрацией Дональда Трампа. Так в Кремле прокомментировали угрозы президента США ввести против России новые рестрикции в случае срыва переговоров по Украине. Между тем глава Белого дома понадеялся, что подобного сценария удастся избежать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трампу предстоит сделать нелегкий выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье, 30 марта, Дональд Трамп лично позвонил ведущей телеканала NBC Кристен Уэлкер и заявил, что очень зол в связи с последними высказываниями Владимира Путина. Президент РФ предложил ввести на Украине внешнее управление ООН и некоторых стран. Это необходимо для того, чтобы провести выборы, поскольку не только Владимир Зеленский нелегитимен, но и вся вертикаль власти в этой стране, поскольку назначается незаконным лидером. Соответственно, никакие документально оформленные договоренности с такой властью невозможны.

Трамп, как известно, настаивает на полном прекращении огня сроком на месяц. Враждующие стороны как бы согласны, однако прошло уже достаточно много времени, а ничего подобного и близко не происходит. В результате американский миротворец дал понять, что терпение его не безгранично: если мирное соглашение будет сорвано, тогда придется вводить так называемые вторичные пошлины на российскую нефть. Это значит, что всем покупателям данного продукта будет крайне затруднительно вести дела с Америкой. В первую очередь это удар по Китаю, Индии и другим дружественным российским клиентам. Впрочем, спустя примерно сутки глава Белого дома несколько смягчил риторику: выразил надежду, что на подобные шаги идти не придется. Они же с Путиным хорошо ладят и понимают друг друга.

Заодно Трамп обещал проблемы Владимиру Зеленскому, если тот решит отказаться от подписания пресловутой ресурсной сделки. А такой вариант вполне возможен. В Киеве называют поступивший из США новый вариант соглашения колониальным грабежом. Однако резких слов офис Зеленского в адрес Белого дома избегает, указывая на то, что никто ни от чего не отказывается, в данный момент консультации продолжаются. Как бы то ни было, заявление президента Соединенных Штатов в основном прозвучало в пересказе указанной выше телеведущей Кристен Уэлкер.

Собственно, на это и обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «это не закавыченные цитаты», что мы продолжаем работать, пытаясь восстановить то, что было разрушено предыдущей администрацией Джо Байдена. Тем не менее результата по-прежнему никакого нет. И даже по Черному морю, где вроде как намечалось согласие сторон, все выглядит абстрактно и туманно. Стороны продолжают обвинять друг друга в ударах по энергообъектам, хотя вроде бы на этот счет действует мораторий.

Так что Америке, может быть, и не хочется прибегать к жестким мерам, но нельзя исключать, что в итоге придется. Другой вопрос: помогут ли они, эти самые жесткие меры? Сразу можно рискнуть сказать, что, скорее всего, нет. И тогда возникает развилка — что делать дальше? Или продолжать давить, или внять доводам Кремля, вынести Украину за скобки и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Западные СМИ все это сейчас как раз активно обсуждают. Для Трампа наступает момент истины. Он же обещал мир, причем в кратчайшие сроки. Его на сегодня нет. Компромисс можно найти всегда. Только, похоже, никто его искать не собирается. В общем и целом администрации США в любом случае придется менять подходы. Можно даже рискнуть сказать, что режим примирительной риторики сменяется похолоданием. Не исключено, что очень даже серьезным.

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Дмитрий Дризе