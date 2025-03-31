«Для Трампа наступает момент истины»
Дмитрий Дризе — о перспективах очередного «развода» с Америкой
Москва выражает надежду на продолжение сотрудничества с администрацией Дональда Трампа. Так в Кремле прокомментировали угрозы президента США ввести против России новые рестрикции в случае срыва переговоров по Украине. Между тем глава Белого дома понадеялся, что подобного сценария удастся избежать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трампу предстоит сделать нелегкий выбор.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В минувшее воскресенье, 30 марта, Дональд Трамп лично позвонил ведущей телеканала NBC Кристен Уэлкер и заявил, что очень зол в связи с последними высказываниями Владимира Путина. Президент РФ предложил ввести на Украине внешнее управление ООН и некоторых стран. Это необходимо для того, чтобы провести выборы, поскольку не только Владимир Зеленский нелегитимен, но и вся вертикаль власти в этой стране, поскольку назначается незаконным лидером. Соответственно, никакие документально оформленные договоренности с такой властью невозможны.
Трамп, как известно, настаивает на полном прекращении огня сроком на месяц. Враждующие стороны как бы согласны, однако прошло уже достаточно много времени, а ничего подобного и близко не происходит. В результате американский миротворец дал понять, что терпение его не безгранично: если мирное соглашение будет сорвано, тогда придется вводить так называемые вторичные пошлины на российскую нефть. Это значит, что всем покупателям данного продукта будет крайне затруднительно вести дела с Америкой. В первую очередь это удар по Китаю, Индии и другим дружественным российским клиентам. Впрочем, спустя примерно сутки глава Белого дома несколько смягчил риторику: выразил надежду, что на подобные шаги идти не придется. Они же с Путиным хорошо ладят и понимают друг друга.
Заодно Трамп обещал проблемы Владимиру Зеленскому, если тот решит отказаться от подписания пресловутой ресурсной сделки. А такой вариант вполне возможен. В Киеве называют поступивший из США новый вариант соглашения колониальным грабежом. Однако резких слов офис Зеленского в адрес Белого дома избегает, указывая на то, что никто ни от чего не отказывается, в данный момент консультации продолжаются. Как бы то ни было, заявление президента Соединенных Штатов в основном прозвучало в пересказе указанной выше телеведущей Кристен Уэлкер.
Собственно, на это и обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «это не закавыченные цитаты», что мы продолжаем работать, пытаясь восстановить то, что было разрушено предыдущей администрацией Джо Байдена. Тем не менее результата по-прежнему никакого нет. И даже по Черному морю, где вроде как намечалось согласие сторон, все выглядит абстрактно и туманно. Стороны продолжают обвинять друг друга в ударах по энергообъектам, хотя вроде бы на этот счет действует мораторий.
Так что Америке, может быть, и не хочется прибегать к жестким мерам, но нельзя исключать, что в итоге придется. Другой вопрос: помогут ли они, эти самые жесткие меры? Сразу можно рискнуть сказать, что, скорее всего, нет. И тогда возникает развилка — что делать дальше? Или продолжать давить, или внять доводам Кремля, вынести Украину за скобки и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Западные СМИ все это сейчас как раз активно обсуждают. Для Трампа наступает момент истины. Он же обещал мир, причем в кратчайшие сроки. Его на сегодня нет. Компромисс можно найти всегда. Только, похоже, никто его искать не собирается. В общем и целом администрации США в любом случае придется менять подходы. Можно даже рискнуть сказать, что режим примирительной риторики сменяется похолоданием. Не исключено, что очень даже серьезным.
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