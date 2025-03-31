Выручка хлебокомбината «Георгиевский» выросла за год на 54 млн рублей

Согласно годовой бухгалтерской отчетности АО «Хлебокомбинат “Георгиевский”» за 2024 год, выручка предприятия составила 286,4 млн руб. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 52,4 млн руб. (выручка за 2023 год — 234 млн руб.).

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Чистая прибыль предприятия за прошлый год составила 3,7 млн руб., увеличившись за год на 2,3 млн руб. (в 2023 году — 1,4 млн руб.). Кредиторская задолженность АО «Хлебокомбинат “Георгиевский”» на 31 декабря 2024 года составила 27,3 млн руб., увеличившись за год на 13,6 млн руб. (в конце позапрошлого года — 13,7 млн руб.). Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составляет 34,7 млн руб. (на 31 декабря 2023 года — 40,8 млн руб.).

По данным системы Rusprofile, АО «Хлебокомбинат “Георгиевский”» зарегистрировано в городе Георгиевске в 1992 году. Уставный капитал — 96,4 млн руб. Генеральный директор с 2018 года — Александр Сергеев. В топ-5 заказчиков хлебокомбината входят детский сад № 45 «Красная Шапочка» Георгиевска (52 контракта на 17,9 млн руб.), санаторий «Электроника» ФТС России (22 контракта на 16,2 млн руб.), ГБУЗ «СК "Краевой Центр СВМП № 1"» (19 контрактов на 16 млн руб.), городская больница Невинномысска (21 контракт на 9,3 млн руб.), а также ГБУЗ «СК "ККПТД"» (26 контрактов на 8,5 млн руб.).

По показателям выручки и ее динамики, хлебокомбинат занимает седьмое место в отрасли по Ставропольскому краю после ООО «АНИ» (3 млрд руб. выручки в 2023 году), ООО «Тесс» (2,5 млрд руб.), ООО «Кондитерская фабрика “Сладевиль”» (1 млрд руб.), ООО «Пятигорский хлебокомбинат» (672 млн руб.), ООО «Хлебозавод № 3» (452,2 млн руб.), ООО «Невинномысский хлебокомбинат» (249,3 млн руб.) и ПК «Минераловодский хлебокомбинат» (239,7 млн руб.).

Как указано на ресурсе «Заводы.рф», АО «Хлебокомбинат "Георгиевский"» — одно из самых устойчивых и стабильно работающих предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на юге России. «Вся продукция на предприятии вырабатывается традиционным способом из натурального сырья, без применения химических добавок и консервантов»,— говорится в описании. Также указано, что предприятие имеет собственное мукомольное производство.

Дмитрий Михеенко