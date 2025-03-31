Главе СКР доложат по делу о гибели плода волгоградки при обращении за медпомощью

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания волгоградке медпомощи. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов также возбудит уголовное дело по факту фальсификации медицинской документации. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. По поручению господина Бастрыкина ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» примет меры к ускорению производства судебной экспертизы.

Ранее жительница Волгоградской области в обращении к главе СКР рассказала, что в мае позапрошлого года из-за ухудшения самочувствия на позднем сроке беременности она дважды ходила в больницу. По мнению заявительницы, ее плод погиб из-за допущенных дефектов при оказании медпомощи. Также в медицинскую документацию пациентки включена ложная информация о проведенных исследованиях. Заявительница указала на затяжной характер расследования.

Павел Фролов