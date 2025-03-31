«Салават Юлаев» уступил «Сибири» в третьем матче Кубка Гагарина

Проходивший в Новосибирске третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между местной «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым» закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды "Сибирь" Денис Костин

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Вратарь команды "Сибирь" Денис Костин

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Победный гол «Сибирь» забила на 20-й секунде игры. «Салават Юлаев», попав под мощный прессинг соперника, не смог вывести шайбу из своей зоны. Канадский форвард «Сибири» Энди Андреофф перехватил шайбу и отдал ее защитнику Егору Аланову, который сделал наброс на ворота «юлаевцев». Вратарь Александр Самонов отбил шайбу перед собой, но первым у нее оказался форвард Алексей Яковлев, перекинувший щиток вратаря, 1:0.

Попытки уфимцев сравнять счет, использовав удаления Сергея Широкова и Егора Аланова, не удались.

В перерыве после первого периода стало известно, что голкипер хозяев Антон Красоткин, защищавший ворота «Сибири» с начала матча, не сможет продолжить матч из-за повреждения. Его место занял Денис Костин.

Второй период характеризовался большим количеством атак «Салавата Юлаева». За шесть минут до конца второго отрезка матча защитник «Сибири» Тревор Мерфи после силового приема Егора Сучкова напал на «юлаевца» сзади, ударив клюшкой. За это канадец получил пять минут штрафа. Во время розыгрыша большинства уфимский нападающий Шелдон Ремпал попал в штангу, другие попытки переиграть вратаря Дениса Костина тоже были неудачны.

Несмотря на 13 бросков в створ ворот «Сибири» (против четырех бросков в ворота «Салавата Юлаева»), счет во второй двадцатиминутке не изменился.

За шесть с половиной минут до конца третьего периода «Сибирь» воспользовалась удалением защитника Михаила Науменкова, получившего первый штраф «Салавата Юлаева» в матче. На реализацию большинства ушло 20 секунд: Сергей Широков с левого края площадки сделал поперечную передачу на противоположный борт Тэйлору Беку. Канадец отдал пас на пятак, где клюшку подставил никем не опекаемый нападающий Валентин Пьянов, 2:0.

За 2:30 до окончания матча тренерский штаб уфимской команды сменил вратаря на шестого полевого игрока. Решающий штурм ворот «Сибири» успеха не принес.

Победа «Сибири» означает, что командам придется вернуться в Уфу при любом результате следующей игры, которая пройдет в Новосибирске 2 апреля.

Счет в серии — 1:2 в пользу «Салавата Юлаева».

Идэль Гумеров