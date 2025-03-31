«Сибирь» одержала первую победу в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Новосибирская «Сибирь» на своем льду обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократила отставание в серии до четырех побед (1:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авторами голов стали Алексей Яковлев (1-я минута) и Валентин Пьянов (54-я). После первого периода из-за повреждения голкипера «Сибири» Антона Красоткина заменил Денис Костин. В предыдущих играх тренерский штаб новосибирского клуба заменял вратаря из-за большого количества пропущенных шайб — встречи завершились со счетом 7:0, 8:2 в пользу уфимцев.

Следующий матч серии пройдет 2 апреля в Новосибирске.

Таисия Орлова