Объявлен аукцион на ремонт ВПП в аэропорту Иркутска за 181 млн рублей

АО «Международный Аэропорт Иркутск» объявило аукцион на ремонт плоскостных сооружений, в том числе взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек и перрона международного аэропорта «Иркутск» сообщается в документации на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 181,6 млн руб. Согласно материалам, работы должны быть выполнены в три этапа, завершить их необходимо до конца октября 2025 года. Гарантийный срок на аэродромные покрытия составит два года, на покрытие взлетно-посадочной полосы – семь лет.

Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области. Аэропорт имеет два терминала (внутренний и международный) и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 км. Он расположен в городской черте. В аэропорту базируются два перевозчика — «ИрАэро» и «Ангара». Пассажиропоток АО «Международный аэропорт Иркутск» по итогам 2024 года увеличился на 4%, достигнув 3,95 млн человек.

Лолита Белова