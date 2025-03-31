Власти Сочи проверят причины обрушения заброшенной подпорной стены

Специалисты начали исследование причин обрушения бесхозной подпорной стены в Центральном районе Сочи. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию курорта, инцидент не привел к пострадавшим и не несет угрозы для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, причиной обрушения стены могло стать отсутствие системы водоотведения. Сотрудники мэрии зафиксировали состояние объекта и направили акт осмотра в профильные ведомства для детального изучения.

Об инциденте стало известно днем 31 марта из соцсетей. На место происшествия прибыли представители экстренных служб и районной администрации, проведя первичный осмотр территории. Ближайший жилой дом находится на безопасном расстоянии.

В администрации подчеркнули, что проведенные исследования позволят подготовить проектную документацию для последующего ремонта.

Анна Гречко