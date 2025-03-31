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В ночь на вторник в Петербурге состоится технологическая разводка трех мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало график технологической разводки мостов в Петербурге в ночь с 31 марта на 1 апреля. Она затронет три переправы в центре города.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ночь на вторник планируется развести Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Тучков мост (с 02:00 до 04:55).

При этом в ведомстве напомнили, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках названных промежутков, однако не обязательно займет все указанное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе в Петербурге в разные сроки разводили девять мостов.

Андрей Цедрик

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