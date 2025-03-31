Частные дома на Дону подорожали за год на 13,2%

За минувший год средняя полная цена частных домов в Ростовской области за год увеличилась на 13,2% и составила 10,1 млн руб. Об этом сообщает портал «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Медианная стоимость квадратного метра частного дома составила 77 тыс. руб. в феврале 2025 года. В то же время цена «квадрата» в новостройках в среднем составляет 158 тыс. руб., а на вторичном рынке — 114 тыс. руб.», говорится в исследовании.

Наибольшее увеличение стоимости частных домов произошло в Омской области (+30,5%), Волгоградской области (30,1%) и Пермском крае (18,9%), а снизились в цене в Ленинградской области (–4,9%) и Краснодарском крае (–0,4%). При этом количество предложений за год по регионам со столицами-миллионниками увеличилось в среднем на 29,9%.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, несмотря на рост цен, количество объявлений о продаже частных домов остается на прежнем уровне. Наибольшее их число представлено в Краснодарском крае, здесь доля таких объявлений от общего числа спецпредложений в регионах городов-миллионников составляет 29,3%, далее идет Московский регион с долей 17,9% и Ростовская область (12,1%).

Валентина Любашенко