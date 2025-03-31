Саратовская область выделяет помощь пострадавшим от атаки беспилотников 200 млн

В Саратовской области планируют выделить более 200 млн руб. на помощь жителям, пострадавшим от атаки беспилотников в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на совещании в областном правительстве.

Губернатор подчеркнул, что алгоритм и суммы выплат уже определены, и министерство финансов, управление региональной безопасности и глава Энгельсского района Максим Леонов должны лично контролировать этот процесс. «Чтобы ни одной жалобы не поступало на то, что у людей возникают какие-то проблемы»,— отметил Роман Бусаргин.

Кроме денежных выплат, жители сталкиваются с хозяйственными вопросами, такими как вывоз мусора и ремонт заборов. Губернатор поручил Максиму Леонову распределить эти задачи среди подчиненных для оперативного решения проблем.

Ранее в регионе были установлены выплаты для пострадавших: до 100 тыс. руб. за поврежденный автомобиль, до 150 тыс. руб. — за дачный дом и до 250 тыс. руб. — за жилой дом. Также предусмотрены компенсации за вред здоровью: 30 тыс. руб. за легкий вред, 75 тыс. руб. за среднюю тяжесть и 150 тыс. руб. за тяжкий вред.

Атака беспилотников на Саратов и Энгельс произошла 20 марта, в результате чего были повреждены частные дома и социальные объекты. Пострадали десять человек, а пожар на аэродроме в Энгельсе потребовал эвакуации жителей близлежащих СНТ.

Никита Маркелов