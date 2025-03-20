Дронами по дачам

Массированной атаке беспилотников 20 марта подверглась Саратовская область. По данным Минобороны РФ, над регионом уничтожено 54 беспилотника. В результате налета повреждены дома, городская больница в Энгельсе, пострадали люди, проводится эвакуация населения из нескольких садовых товариществ из-за возгорания на аэродроме, введен режим ЧС муниципального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки БПЛА на Энгельс ряд зданий получили повреждения

Фото: Telegram-канал губернатора Саратовкой области Романа Бусаргина, Коммерсантъ В результате атаки БПЛА на Энгельс ряд зданий получили повреждения

Фото: Telegram-канал губернатора Саратовкой области Романа Бусаргина, Коммерсантъ

20 марта прошла самая масштабная с начала СВО атака беспилотников на Энгельс и Саратов. По данным Министерства обороны России, над регионом уничтожено 54 БПЛА.

Об угрозе налета в 4:56 по местному времени губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале. Локально работали системы оповещения, экстренные службы были приведены в полную готовность. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в саратовском аэропорту Гагарин. Их сняли в 10:00 по Москве.

В Саратове все в итоге ограничилось тем, что от обломков беспилотника пострадал частный дом в районе Соколовой горы. Среди местных жителей раненых нет.

Гораздо больший ущерб причинен налетом спутнику областного центра Энгельсу.

Районные власти ввели режим ЧС муниципального уровня. Порядка 30 частных домов и дач в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) оказались повреждены, некоторые жители обратились за медпомощью. Сколько именно — не уточняется. Глава региона поставил перед администрацией Энгельсского района задачу «дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало», чтобы узнать, какая помощь, в том числе материальная, им необходима.

После атаки беспилотников началось возгорание на аэродроме, из-за которого пришлось эвакуировать жителей ближайших СНТ. По данным главы Энгельсского района Максима Леонова, эвакуация ведется с территорий СНТ «Малинки» и «Детский санаторий», выделен транспорт. «Открыты пункты временного размещения в школе села Красный Яр и в лагере "Ударник" в Шумейке. Но пока что туда никто не обращался»,— сообщили «Ъ» в администрации Энгельсского района.

В результате атаки БПЛА в Энгельсской городской клинической больнице №1 были выбиты стекла, поврежден кислородный трубопровод, пострадала одна из пациенток.

В министерстве здравоохранения прокомментировали, что ее состояние ближе к удовлетворительному. «Там больше психологическое шоковое состояние»,— отметил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге. Также, по его словам, в скорую помощь обратился один из жителей Энгельса, не являющийся пациентом поврежденной больницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести, врачи ведут обследование.

Пациентов и сотрудников больницы, в которой выбиты окна, перевели в другие палаты. Губернатор поручил провести основные восстановительные работы в медучреждении к вечеру, чтобы больница в этот же день вернулась к работе в штатном режиме.

В кратчайшие сроки также пройдет ремонт детских садов и школы, пострадавших в результате атаки БПЛА. Очные занятия для школьников Энгельса в этот день были отменены.

«В настоящее время осуществляется сбор информации от жителей по повреждениям частных домов. Обратиться можно по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы»,— оповестил население через Telegram-канал глава Энгельсского района Максим Леонов. В Следственном комитете России намерены изучить и оценить «преступные действия ВСУ на территории Саратовской области», сообщила пресс-служба центрального аппарата.

Ольга Симонова, Саратов