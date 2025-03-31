Доля отказов по заявкам на получение потребкредитов на Дону составила 75%

В феврале текущего года доля отказов банками по заявкам на потребительские кредиты в Ростовской области составила 75%. За год этот показатель вырос на 3,2 процентных пункта (в феврале 2024-го — 71,8% отказов), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По показателю величины доли отказов в получении потребкредитов Ростовская область находится на четвертом месте среди российских регионов. Больше всего в получении кредита на потребительские нужды отказывали в феврале 2025 года жителям Краснодарского края (76,9%, +3,9 п. п. к февралю 2024 года), Башкирии (75,7%, +5,4 п. п.) и Челябинской области (75,3%, +3,4 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге 69,3% и 71,1% отказов соответственно (+1 п. п. и +2,6 п. п.).

В целом по России доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 п. п. (феврале 2024 года — 71,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков констатирует — рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования.

«Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. В результате этих мер, во второй половине 2024 года в потребительском кредитовании преобладали следующие тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В результате постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов»,— говорит господин Волков.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в январе 2025 года средний размер выданного потребкредита в Ростовской области составил 111,1 тыс. руб. Это на 18% ниже, чем в декабре 2024 года (135,5 тыс. руб.). В четвертом квартале прошлого года объем выданных потребительских кредитов на Дону сократился на 47,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего за последнюю четверть 2024 года период банки выдали жителям Ростовской области кредиты на общую сумму 24,7 млрд руб. В третьем квартале — 47,1 млрд руб.

Дмитрий Михеенко