Средний размер выданного потребкредита в Ростове снизился до 111 тыс. рублей

В январе 2025 года средний размер выданного кредита в Ростове-на-Дону составил 111,1 тыс. руб. Это на 18% ниже, чем в декабре 2024 года (135,5 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среднем по России в январе года средний размер выданных потребительских кредитов составил 119,3 тыс. руб.В НБКИ отмечают, что это самое низкое значение данного показателя с начала 2024 года, и связывают падение с мерами Центробанка по охлаждению кредитного рынка.

Кристина Федичкина