Ушел из жизни основатель пермской турфирмы «Краснов»

В Перми скончался владелец и директор туристической компании «Краснов» Михаил Краснов. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Пермского края. Ему было 76 лет. «Одним из первых он начал принимать иностранных туристов в регионе, создавая уникальные и запоминающиеся маршруты», - подчеркнули в ведомстве. Как сообщается на официальной странице господина Краснова в соцсетях, отпевание состоится 1 апреля в 15:00 в Храме Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Михаила Краснова Фото: ВК Михаила Краснова

ООО Турфирма «Краснов» была зарегистрирована в 2007 году, однако сама организация начала действовать раньше — в 1991-м. С самого начала фирма выступала как туроператор и разработчик авторских маршрутов и программ. Сегодня компания организует туры по Уралу, в том числе по Пермскому краю. Основатель турфирмы Михаил Краснов занимал должность президента некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия».