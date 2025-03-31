Глава Минтранса поручил Росавтодору усилить контроль за состоянием дорог

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт поручил руководителю Росавтодора Роману Новикову взять на личный контроль обращения, связанные с состоянием федеральных автомобильных дорог. Об этом говорится в отчете ведомства за первый квартал 2025 года в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«У нас поступают обращения губернаторов в наши социальные сети, в правительство об ухудшающемся состоянии федеральных автомобильных дорог. Я считаю, что взаимодействие с регионами не обеспечено»,— сказал господин Старовойт. В пример он привел обращения по поводу состояния дорог Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к г. Ижевску и М-5 «Урал».

В министерстве также отчитались о спросе на общественный транспорт. За прошедшую неделю железными дорогами воспользовались 24,1 млн пассажиров, а с 11 марта на всю глубину продаж оформлено 645 тыс. проездных документов для детей за половину стоимости.

Ранее сегодня, 31 марта, сообщили о перекрытии полосы движения на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Ограничение будет действовать с 22:00 (мск+1) первого апреля до 6:00 второго апреля в связи в проведением ремонтных работ.