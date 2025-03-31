В Самарской области перекроют полосу движения на участке трассы М-5 «Урал»

В Самарской области в ночь на второе апреля перекроют одну из полос движения на 960 км (ж/д переезд) федеральной трассы М-5 «Урал», сообщили в областном минтрансе.

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Для движения транспорта в оба направления будет организован реверс. Ограничение будет действовать с 22:00 (MSK+1) первого апреля до 06:00 второго апреля.

В этот период собственник железнодорожного переезда будет проводить ремонтные работы рельсошпальной решетки.

Сабрина Самедова