Жителей Ростовской области в начале мая ждут восемь выходных дней

В Ростовской области в начале мая выходными будут восемь дней. Эта информация указана в производственном календаре Минтруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нерабочими объявлены дни с первого по четвертое мая включительно, а также с восьмого по одиннадцатое мая. Последняя рабочая неделя апреля продлится три дня — с 28-го по 30-е число.

Первое мая — праздник весны и труда, традиционно нерабочий день в России. Второе мая стало выходным из-за переноса с четвертого января, а восьмое мая — из-за переноса с 23 февраля, которое в этом году выпало на воскресенье.

Николай Аксенов