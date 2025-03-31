Житель Ростовской области арестован за убийство знакомого

В Мокром Батае 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого. Об этом сообщили в Зерноградском межрайонном следственном отделе СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, вечером 28 марта 2025 года обвиняемый, вооружившись ножом и надев перчатки, пришел к своему 52-летнему знакомому, с которым у него были неприязненные отношения. В ходе конфликта он нанес мужчине множественные удары ножом в голову и туловище.

Увидев, что очевидцем нападения стала супруга потерпевшего, обвиняемый выбросил оружие и скрылся. Пострадавший был госпитализирован с колото-резанными ранениями, но, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных ранений.

Злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя.

Николай Аксенов