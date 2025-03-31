Смольный определил дату начала агротехнического периода на две недели раньше

Из-за установившихся положительных значений среднесуточной температуры воздуха агротехнический период начнется в Санкт-Петербурге раньше. В Смольном определились с датой.

Глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему, начало агротехнического периода для проведения земляных работ и летнего периода для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения установлено на 1 апреля 2025 года.

В прошлом году сезон начался с 15 апреля, что на две недели позже, чем в нынешнем.

Татьяна Титаева