Росморпорт ищет подрядчика на дноуглубление на Таганрогском подходном канале

ФГУП «Росморпорт» проводит запрос котировок по выбору подрядчика на выполнение ремонтных дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале в 2025 году. Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на сайт госзакупок.

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Начальная (максимальная) цена контракта определена на уровне 209,2 млн рублей.

Задание подрядчику предполагает извлечение 470 тыс. куб. м грунта.

Заказчик требует, чтобы дноуглубительные работы были исполнены с июля по ноябрь 2025 года. Уточняется, что проведение дноуглубительных работ в нерестовый период с 1 апреля по 30 июня разрешается только при условии получения ФГУП «Росморпорт» соответствующих разрешительных документов от контрольно-надзорных органов.

Сергей Иванов