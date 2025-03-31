Южный строительный форум 2025: Реформы. Кадры. Инновации

27 марта 2025 года в Краснодарском крае прошел Южный строительный форум — представительное деловое мероприятие, объединившее участников строительной отрасли, включая представителей профильных министерств, органов власти, строительного бизнеса, инженерных организаций, девелоперов, архитекторов, IT-компаний, образовательных учреждений и общественных объединений.

Фото: предоставлены организаторами форума

Форум стал площадкой для комплексного обсуждения ключевых векторов развития строительной отрасли, в том числе в части экономической политики, кадрового обеспечения, цифровизации, социальной ответственности и инновационных решений. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея, Российского союза строителей, ряда отраслевых союзов, профильных компаний, а также ведущих федеральных и региональных СМИ. Общая продолжительность деловой программы составила более восьми часов, в ходе которых прозвучало свыше 30 докладов и дискуссионных сессий.

Макроэкономическая устойчивость и взаимодействие с государством

Форум обозначил необходимость координации усилий между бизнесом, органами власти и профессиональными ассоциациями. Представители профильных департаментов доложили о текущих показателях ввода жилья, налоговых поступлениях от строительного сектора и перспективах развития социальной инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено инструментам поддержки застройщиков, механизму эскроу-счетов и необходимости соблюдения баланса между контролем и развитием предпринимательской активности. Подчеркнута важность синхронизации работы с надзорными органами, формирования среды доверия и совместного реагирования на макроэкономические вызовы, включая рост себестоимости и снижение платежеспособного спроса.

Кадровый суверенитет и развитие человеческого потенциала

В рамках дискуссий неоднократно поднимался вопрос дефицита квалифицированных кадров и необходимости системного взаимодействия с образовательными учреждениями. Участники обозначили приоритетность создания технопарков строительных профессий, программ наставничества, стажировок и корпоративных систем подготовки персонала. Прозвучали инициативы по снижению возрастных и гендерных барьеров при найме, внедрению гибких форм занятости и мотивационных механизмов. Особое внимание уделено переосмыслению корпоративной культуры: от проектирования ценностей до их практической реализации в ежедневной работе команд.

Фото: предоставлены организаторами форума

Цифровизация и информационное моделирование

Форум подтвердил высокую значимость цифровой трансформации строительной отрасли. Были представлены кейсы внедрения BI-систем, платформенных решений для управления строительными проектами, а также инициативы по формированию региональных стандартов BIM-моделирования. Отмечена необходимость создания единой цифровой среды, интеграции муниципальных органов в электронный документооборот и внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ) как обязательной практики. Обозначены вызовы в части цифровой доступности для государственных и муниципальных структур, а также предложены меры по повышению квалификации специалистов и тиражированию лучших практик.

Инновации и технологии нового цикла

Значительное внимание уделено инновационным решениям, включая развитие 3D-печати в строительстве, мобильных домостроительных комплексов, цифровых двойников, предиктивной аналитики и аддитивных производственных систем. Были представлены российские и международные кейсы, подтверждающие жизнеспособность новых подходов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), быстровозводимых конструкций и модульных решений. Участники подчеркнули необходимость перехода от автоматизации устаревших процессов к их полному переосмыслению. Прозвучали призывы к созданию компактных производственных мощностей, работающих по принципу «заводов в контейнерах», и акцент на переработке сырья, энергоэффективных конструкциях и экологичных материалах.

Финансовые механизмы и альтернативные модели инвестирования

В ходе сессий обсуждались возможности привлечения капитала через токенизацию и распределенные модели дохода. Отмечен потенциал цифровых финансовых активов (ЦФА) как инструмента вовлечения клиентов, партнеров и сотрудников в соучастие в проектах. Представлены модели, при которых покупатель становится сопродюсером продукта, формируя не только спрос, но и будущую доходность. Обозначена актуальность перехода от традиционных кредитных схем к форматам коинвестирования и «экономике вовлеченности». Были высказаны предложения по разработке новых юридических форм и финансовых инструментов, соответствующих логике цифровой экономики.

Социальная ответственность и безопасность

Особое место в повестке заняли темы охраны труда, предотвращения несчастных случаев, а также обеспечения безопасности детей в городской среде. Представлены практические решения: от специализированных систем защиты окон до многофункциональных средств индивидуальной защиты и анкерных конструкций. Участники выразили готовность расширять внедрение передовых решений и поддерживать инициативы, направленные на снижение травматизма и сохранение жизни.

Подчеркнута значимость социальной миссии бизнеса, особенно в рамках проектов комплексного развития территорий, ИЖС и реновации. Форум дал импульс к формированию культуры ответственности — от юридической до ценностной.

Предпринимательская среда и клубная кооперация

В рамках форума состоялась сессия, посвященная формированию делового сообщества нового типа. Участники Клуба предпринимателей Южного бизнес-сообщества подчеркнули важность объединения усилий «твердого бизнеса» — представителей реального сектора — для обмена опытом, коллективной экспертизы и устойчивой поддержки друг друга. Анонсированы будущие мероприятия, направленные на развитие региональной бизнес-культуры и укрепление горизонтальных связей между компаниями.

Управленческие подходы и игротехнические практики

Форум затронул тему управленческих трансформаций и методов подготовки команд к работе в условиях нестабильности. Были представлены игротехнические форматы — от предиктивных симуляций до стратегических сценарных игр — как инструментов моделирования сложных решений и повышения качества управленческих команд. Докладчики подчеркнули, что подобные подходы позволяют не только тестировать гипотезы, но и формировать новое управленческое мышление, основанное на системности, скорости адаптации и способности к действиям на опережение. Прозвучали примеры реализации предиктивных стратегий на крупных отраслевых форумах, в девелопменте и в кадровом менеджменте.

Образование, знания и архитектура мышления

Отдельным направлением стало обсуждение роли инженерного, проектного и изобретательского мышления в формировании будущего отрасли. Участники обратили внимание на эффективность применения ТРИЗ-подходов в строительстве, архитектуре и девелопменте. Прозвучал тезис о необходимости перехода от интуитивных решений к управляемым методологиям, позволяющим кратно сократить путь от идеи к внедрению. Отмечено, что именно логически выстроенные, управляемые, методологически подкрепленные процессы формируют конкурентоспособность компаний в условиях технологической турбулентности и глобальных изменений.

Заключение

Южный строительный форум 2025 подтвердил свою значимость как стратегической платформы для обсуждения ключевых векторов развития строительной отрасли на ближайшие годы. В условиях глобальной трансформации экономических, технологических и социальных процессов участники форума продемонстрировали готовность к координации, открытости и системному мышлению. Форум дал импульс к объединению усилий на всех уровнях — от муниципалитетов и бизнеса до научно-образовательных центров и профильных министерств. Прозвучали конкретные предложения, инициативы и практические кейсы, готовые к масштабированию. Организаторы подтвердили намерение продолжать работу в данном формате, наращивать партнерскую сеть и формировать единое деловое пространство нового поколения.

https://ug-biz.ru/