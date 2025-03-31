Убыток СПБ Биржи по РСБУ снизился в 2024 году до 10,6 млн рублей

Убыток СПБ Биржи составил 10,6 млн руб. по итогам 2024 года против 525,8 млн руб. за прошлый год, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ. Показатель упал примерно в 49 раз. Акции биржи отреагировали на публикацию финансовых результатов повышением на более чем 3,5%. К 16:32 ценные бумаги торговой площадки на Мосбирже торговались по 244,9 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сокращение убытка в 49,3 раза по сравнению с 2023 годом связано с восстановлением резервов по финансовым активам, что обусловлено положительными финансовыми результатами деятельности дочерних компаний»,— говорится в комментарии пресс-службы биржи (цитата по «Интерфаксу»).

Совокупный убыток биржи в 2024 году достиг 137,2 млн руб. (–69,2%). Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы СПБ биржи упала на 82%, составив 110,9 млн руб. Тогда как процентные доходы торговой площадки уменьшились до 448,08 млн руб. (–22,3%). Кроме того, объем торгов российскими бумагами на СПБ бирже за отчетный период вырос на 77%, составив 48,71 млрд руб.

СПБ Биржа включает дочерние операционные компании НКО-ЦК «СПБ Клиринг» и СПБ банк. Последний осуществляет функции расчетного депозитария.