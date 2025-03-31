Депутат Алексей Вихарев отправил в зону СВО мотоцикл «Урал»

Руководитель фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев передал для зоны специальной военной операции (СВО) мотоцикл «Урал» производства Ирбитского мотозавода, сообщила пресс-служба депутата. Техника предназначена для военнослужащих из Ирбита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в зону СВО мотоцикл «Урал»

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал в зону СВО мотоцикл «Урал»

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Мотоцикл «Урал» с коляской используется для перевозки оружия, гуманитарных грузов, раненых с поля боя.

«На наших "Уралах" передвижение между военными объектами значительно упрощается. Помимо мотоцикла в ближайшие время мы с главой Ирбитского городского округа Николаем Юдиным планируем отправить фуру с гуманитарной помощью для военных и мирных жителей ДНР и ЛНР»,— рассказал Алексей Вихарев.

«Хочу поблагодарить Алексея Вихарева за внимание к ирбитским бойцам и за наш легендарный мотоцикл "Урал", который несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач»,— отметил глава Ирбита Николай Юдин. Напомним, в феврале в Ирбите открылся филиал волонтерского центра Алексея Вихарева — первый за пределами Екатеринбурга.

Алексей Вихарев помогает участникам СВО с начала спецоперации, закупая на личные средства технические устройства, медикаменты. В середине марта он ездил в ДНР, где ему была вручена памятная медаль Минобороны «Участнику специальной военной операции».

Алексей Попов